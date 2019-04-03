В Черниговской области разбойники напали на лесхоз

Преступники бросили на территорию предприятия взрывпакет и дымовую шашку

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

В Черниговской области разбойники напали на лесхоз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7d/3d6/5c9b7d3d6cda6.jpg 2019-04-03T15:08:00+03:00 Другие регионы Преступники бросили на территорию предприятия взрывпакет и дымовую шашку





По данным полиции, конфликт произошел между бывшим и действующим руководителями лесхоза. Как выяснилось, уволенного директора суд восстановил на работе, но за это время его уже кабинет занял другой чиновник. Отдавать свою должность экс-директор не собирался, и позвал на помощь спортивных парней. В схватку пришлось вмешаться полиции. Всех нападающих спецназовцы вывели за пределы предприятия, обезоружили и доставили в отделение полиции.

"На данный момент следователи дают оценку роли спортивных молодых людей в конфликте. Их проверяют на причастность к другим преступлениям. Предприятие взято под охрану полиции и до момента назначения законного руководителя", – рассказала "Сегодня" главный специалист сектора коммуникации ГУНП в Черниговской области Наталья Реберг.

Напомним, не там давно правоохранители задержали банду преступников, которые со стрельбой совершили разбойное нападение на лотерейное заведение в Николаеве.

А в Запорожье вооруженный ножом мужчина пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные.

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