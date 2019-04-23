В Черниговской области увеличилось количество пьяных за рулем

Нарушителей патрульные наказывают штрафами и отбирают права

Фото: Нацполиция

Полиция Черниговской области сообщила, что количество пьяных за рулем увеличилось почти вдвое. С начала года патрульные обнаружили более полутысячи водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

"В наиболее пьяного водителя в крови оказалось 2,5 промилле алкоголя – то есть он сам выпил бутылку водки", – сообщают в ведомстве.

В Черниговской области (без учета Чернигова) полицейские зафиксировали 548 таких случаев. Для сравнения, за аналогичный период в 2018 году таких было три сотни человек.

Также правоохранители отмечают, что находятся и те, на кого штрафы не действуют: водители садятся пьяными за руль несколько раз. Так, после первого раза суд оштрафовал водителя на 10200 гривен, изъял у него права и выдал талон временного разрешения на управление сроком на 3 месяца.

В течение этого времени он может попасться патрульным до пяти раз. На пьяного водителя полиция составит административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальный штраф за пьяное вождение – 40800 гривен.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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