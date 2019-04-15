Стройки Одессы массово штрафуют

За минувшую неделю чиновники обследовали 29 объектов строительства

Стройки под надзором. Фото: omr.gov.ua.

Городское управление государственного архитектурно-строительного контроля Одессы выписало штрафов на 721 тысячу грн. За минувшую неделю чиновники обследовали 29 объектов строительства. Кроме того, по двум адресам проверки еще продолжаются.

По словам пресс-службы муниципалитета, штрафные санкции среди прочего вынесли за строительство и реконструкцию без разрешительных документов индивидуальных жилых домов, квартир, нежилых помещений, невыполнение предписаний инспекторов ГАСКа об устранении нарушений, недопуск должностных лиц управления на объект строительства.

Чиновники выписали штрафов на 133 тысячи грн в отношении физических лиц и составили протоколов на 587 тысяч грн — в отношении юридических.

Напомним, несмотря на изменения в государственных строительных нормах, в районах массовой новой застройки в Украине не хватает учреждений социальной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который дал Министерству регионального развития поручение разобраться с ситуацией. В частности, премьер-министр потребовал ужесточить требования к застройщикам. Он заверил, что как только будет готов проект, правительство его утвердит.

Также мы писали, что детские садики и школы Украины переполнены. Очереди в них расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей. При этом уже сейчас число учеников растет быстрее, чем количество мест в школах и садиках.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.