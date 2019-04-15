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В Днепре снесли незаконные точки продажи алкоголя

Сегодня, 16:33

Некоторые киоски искусно маскировали под кафе

Фото: Pixabay

В Днепре коммунальщики снесли незаконно установленные на проспекте Гагарина киоски и точки продажи алкоголя. Последние искусно маскировали под кафе, однако, по словам местных жителей, из-под полы здесь наливали контрафактный алкоголь даже после 22:00. Перед тем как демонтировать сооружение, владельцев предупредили о возможности сноса, однако последние не отреагировали на замечание.

"Наливайка" маскировалась под кафе и располагалась прямо посреди тротуара, перекрывая проход. О незаконной постройке было известно давно, но из-за поддельных документов понадобился не один год, чтобы убрать ее законно", — отметили в пресс-службе городского совета.

Ранее в Днепре разгорелся скандал вокруг сноса одного из памятников архитектуры — "Днепровские волны", который стоял в районе стадиона "Метеор". 26 марта строительная техника сровняла его с землей.

Тем временем, в Киеве территории у метро и остановки хотят расчистить от киосков. Депутаты обсудили на сессии новые правила размещения киосков.

Также мы писали, что один из судов Франции постановил сравнять с землей виллу стоимостью в 57 млн евро. Сначала это был скромный дом на 200 квадратных метров, и владелец реконструировал его. После этого площадь Шато увеличилась в 15 раз. На территории есть бассейн, вертолетная площадка и даже своя дорога. И построили это незаконно, в лесной местности. Владелец должен уплатить почти полмиллиона евро. А теперь в течение полугода должен снести имение. А если не успеет – будет платить по 5000 евро за каждый просроченный день.


мтст

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Тег снос, алкоголь, кафе, демонтаж, коммунальщики, наливайка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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