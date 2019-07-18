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В Черниговской области взрыв разрушил два гаража: пострадал мужчина

18 июля, 10:19

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в больницу

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

В Нежине Черниговской области в гараже взорвался газовый баллон. Пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

О взрыве и пожаре в гараже на улице 3 микрорайон спасателям стало известно сегодня в 5:40. Как выяснилось, там взорвался газовый баллон, что и привело к разрушению двух гаражей. В результате инцидента пострадал 24-летний мужчина. Его, с ожогами верхних конечностей, госпитализировали в Нежинскую центральную районную больницу.

Фото: ГСЧС

Прибывшим на место спасателям удалось потушить пламя в 06:15. Пожар успел повредить имущество на площади 5 "квадратов". Сейчас проводятся работы по разбору завалов гаражей. На месте ЧП работал дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух автоцистерн и 10 человек личного состава.

"Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, произошла утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля", – рассказали в ГСЧС и отметили, что расследование инцидента проводят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в июне произошел взрыв в одном из гаражей в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва следователи считают утечку газа.


Видео: ГСЧС

Кроме того, ранее произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.

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Тег взрыв, гаражи, нежин, Черниговская область , газовый баллон, пострадавший

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