В Черниговской области задержали таможенника: брал деньги за "евробляхи"

Сегодня, 11:05

Машины незаконно ввозили из республики Беларусь и за взятки оформлялись в Украине


Фото: военная прокуратура

Фото: военная прокуратура

В Черниговской области задержали инспектора таможни, причастного к незаконному оформлению ввоза автомобилей из республики Беларусь. Об этом сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко.

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"27 ноября 2018 прокурорами военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины разоблачили и задержали государственного инспектора отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста " Новые Яриловичи" Черниговской таможни ГФС", – сказано в сообщении.

Установлено, что чиновник систематически получал взятки за беспрепятственное таможенное оформление легковых транспортных средств на иностранной регистрации в режиме "временный ввоз до одного года" из соседней республики Беларусь. Также деньги полагались за отказ от углубленной проверки и непринятие протокола о совершении административного нарушения.

На протяжении октября-ноября текущего года было задокументировано три факта получения инспектором неправомерной выгоды на общую сумму более 11 тыс. гривен от указанного гражданина Украины за ввоз ним четырех легковых автомобилей.

Вечером, 26 ноября, таможенник снова получил от этого же гражданина часть неправомерной выгоды в сумме 6,2 тыс. гривен за беспрепятственный ввоз на территорию Украины двух легковых автомобилей, находясь по месту дислокации своего подразделения в с. Скиток, Репкинского района Черниговской области.

То есть за два месяца  таможенник "заработал" только на ввозе автомобилей более 17 тыс. гривен. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Также мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).



машины, взятки, таможенное оформление, евробляхи
Источник:

"Сегодня"

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