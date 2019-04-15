Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкасской гимназии распылили слезоточивый газ – около 70 детей госпитализировали

Сегодня, 16:36

Учебный процесс в школе не останавливали

Фото: ГСЧС

В Черкасской гимназии №1 неизвестные распылили слезоточивый газ. Об этом сообщил работник Управления госслужбы ЧС Украины в области Константин Проценко на своей странице в Facebook. Он рассказал, что распылили газ в помещении гардероба.

Кроме экстренных служб, в школу прибыли и отряды спецназначения для проведения экспертизы. "Также в учебное заведение прибыли отделения химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения, специалисты которого провели замеры воздуха на наличие аммиака, хлора, сероводорода и горючих газов. Согласно полученных данных экспресс-анализа, превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено. Радиационный фон в гимназии в норме", – говорится в сообщении.

В результате распыления газа 68 учеников госпитализировали в детскую областную больницу. Исполняющая обязанности медицинского директора Наталья Волчкова рассказала, что слезоточивый газ раздражает верхние дыхательные пути, вызывает сухой кашель и боли, но состояние этих школьников удовлетворительное.

"Дети поступили в удовлетворительном состоянии, сейчас идет обследование. Школьники будут оставаться в больнице до завтра, пока будут готовы результаты анализов", - прокомментировала Волчкова.

По словам директора департамента образования и гуманитарной политики Сергея Воронова, с помощью системы Электронной школы всем родителям прислали сообщение о ситуации, часть из них уже забрали своих детей. Учебный процесс в большинстве классов продолжается.

"Над предпосылками возникновения происшествия работают правоохранители и специалисты. По нашему мнению, в последнее время все больше детей вооруженны соответствующими баллончиками, что связано с тем, что несколько месяцев назад на одну из девочек заведения было совершено нападение на улице со стороны взрослого. Лицо задержали и сегодня там продолжаются следственные действия. А распил произошел по неосторожности или хулиганства кого-то из детей. Но это просто версия", – написал Воронов на своей странице.

Напомним, что в Хмельницкой области в школе распылили перцовый газ. Детей эвакуировали.

Также, ранее в Харьковской школе № 108 неизвестные распылили газовый баллончик. Одну часть детей отпустили домой, вторую – перевели в помещение соседней школы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег школы, слезоточивый газ, происшествия, газовый баллончик, распылили

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской гимназии распылили слезоточивый газ – около 70 детей госпитализировали". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очереди в детские сады должны исчезнуть к 2020 году – Гройсман

9 апреля, 22:38

По мнению Гройсмана, власти должны проинвестировать строительство образовательной инфраструктуры

Четыре школы Запорожья вошли в ТОП-100 лучших в Украине

22 марта, 12:20

Рейтинг был составлен по результатам внешнего независимого тестирования

Одесситу грозит 5 лет тюрьмы за то, что брызнул в лицо полицейским из баллончика

21 марта, 16:24

Мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей

В школе Днепра массово заболели дети – на занятия не вышли более 500 учеников

14 марта, 15:15

12 школьников госпитализировали в больницу

В Украине готовят "Кровную месть"

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли