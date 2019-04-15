В Черкасской гимназии распылили слезоточивый газ – около 70 детей госпитализировали

Учебный процесс в школе не останавливали

Фото: ГСЧС

В Черкасской гимназии №1 неизвестные распылили слезоточивый газ. Об этом сообщил работник Управления госслужбы ЧС Украины в области Константин Проценко на своей странице в Facebook. Он рассказал, что распылили газ в помещении гардероба.

Кроме экстренных служб, в школу прибыли и отряды спецназначения для проведения экспертизы. "Также в учебное заведение прибыли отделения химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения, специалисты которого провели замеры воздуха на наличие аммиака, хлора, сероводорода и горючих газов. Согласно полученных данных экспресс-анализа, превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено. Радиационный фон в гимназии в норме", – говорится в сообщении.

В результате распыления газа 68 учеников госпитализировали в детскую областную больницу. Исполняющая обязанности медицинского директора Наталья Волчкова рассказала, что слезоточивый газ раздражает верхние дыхательные пути, вызывает сухой кашель и боли, но состояние этих школьников удовлетворительное.

"Дети поступили в удовлетворительном состоянии, сейчас идет обследование. Школьники будут оставаться в больнице до завтра, пока будут готовы результаты анализов", - прокомментировала Волчкова.

По словам директора департамента образования и гуманитарной политики Сергея Воронова, с помощью системы Электронной школы всем родителям прислали сообщение о ситуации, часть из них уже забрали своих детей. Учебный процесс в большинстве классов продолжается.

"Над предпосылками возникновения происшествия работают правоохранители и специалисты. По нашему мнению, в последнее время все больше детей вооруженны соответствующими баллончиками, что связано с тем, что несколько месяцев назад на одну из девочек заведения было совершено нападение на улице со стороны взрослого. Лицо задержали и сегодня там продолжаются следственные действия. А распил произошел по неосторожности или хулиганства кого-то из детей. Но это просто версия", – написал Воронов на своей странице.

Напомним, что в Хмельницкой области в школе распылили перцовый газ. Детей эвакуировали.

Также, ранее в Харьковской школе № 108 неизвестные распылили газовый баллончик. Одну часть детей отпустили домой, вторую – перевели в помещение соседней школы.

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