В Херсон доставили арестованный танкер "Мрия"

Фото: dpsu.gov.ua

В Херсонский морской порт доставили арестованный танкер "Мрия".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось 4 суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона", - говорится в сообщении.

В настоящее время судно "Мрия" находится в Херсонском морском порту под охраной.

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Фото: dpsu.gov.ua

По данным ГПСУ, представители судовладельца пытаются дискредитировать действия правоохранителей разными путями.

Напомним, что 10 августа 2019 года, в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратурой АР Крым совместно с СБУ в АР Крым и оперативниками Азово-Черноморским региональным управлением ГПСУ проведен обыск на судне "Мрия". Основанием для обысков стало то, что данное судно в июне 2015 года незаконно поставляло горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота РФ в порт "Севастополь".

Напомним, в июле СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После того, как оказалось, что члены экипажа не причастны к случившемуся, их задерживать не стали и освободили.

Также мы писали, что в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков . Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление,отметив, что такой договоренности не существует.

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