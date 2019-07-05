В Херсоне детская ссора переросла во взрослые разборки со стрельбой

Один из родителей арестован на два месяца

Прыжки на батуте. Фото: freepik.com

В Днепровском районе Херсона вчера возник конфликт на детской площадке, закончившийся стрельбой из травмата.

"На месте происшествия полицейские предварительно выяснили, что две компании отдыхали с детьми на площадке. Между детьми во время игры на батуте возникла ссора. На помощь к ним пришли родители, которые начали конфликтовать между собой. Во время чего один из родителей выстрелил из травматического оружия в другого мужчину", — говорится в сообщении полиции.

Раненому мужчине была оказана медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины „Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отмечается в сообщении.

Более того, суд избрал стрелку меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось, в Киеве на детской площадке избили мужчину.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области шестеро детей серьезно пострадали при взрыве гранаты на детской площадке.

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