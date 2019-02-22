В Херсоне именем Екатерины Гандзюк назвали улицу, где находятся управления полиции и СБУ

Управление СБУ и Нацполиции в Херсоне будут находится на улице Гандзюк

В Херсоне улицу, на которой находятся управления полиции и СБУ, назвали именем Екатенины Гандзюк. Фото: most.ks.ua.

В Херсоне именем Екатерины Гандзюк назвали улицу, где находятся управления полиции и СБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe1/80b/5c6fe180b82cd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe1/80b/5c6fe180b82cd.png 2019-02-22T14:01:40+02:00 Другие регионы Управление СБУ и Нацполиции в Херсоне будут находится на улице Гандзюк

Депутаты городского совета Херсона называли именем погибшей активистки Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

За это решение, предложенное депутатом Евгением Матковским, проголосовали 38 депутатов, сообщает местное издание "Мост".

Кроме того, этим же решением депутаты предоставили зоне зеленых насаждений статус сквера на Забалке и дали ему имя Дениса Лошкарева.

Напомним, недавно главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

По словам Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь, сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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