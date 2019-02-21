Отец убитой Екатерины Гандзюк заявил, что боится за свою жизнь: опубликовано видео

Виктор Гандзюк заявил о странных звонках, слежке и опасении за свою жизнь

Виктор Гандзюк. Скриншот.

Отец убитой Екатерины Гандзюк заявил, что боится за свою жизнь: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ede/034/5c6ede034da50.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ede/034/5c6ede034da50.png 2019-02-21T19:30:17+02:00 Украина Виктор Гандзюк заявил о странных звонках, слежке и опасении за свою жизнь

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь в связи с тем, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер по решению суд смог выйти на свободу под залог.

Как сообщил в своем Facebook юрист Маси Найем, отец погибшей активистки сделал это заявление в Киевском апелляционном суде, где должны были рассматривать жалобу на решение Шевченковского райсуда об избрании меры пресечения для Мангера, подозреваемого в организации убийства.

Виктор Гандзюк отметил, что поддерживает апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры и просит суд избрать Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу, и не поддерживает защитников чиновника, которые просили суд вообще отменить ему меру пресечения.

"Я считаю, что Мангер виноват. И так считала Катя. Она всегда это говорила, подозревала Мангера и имела для этого определенные основания. Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие, прибегает к запугиванию свидетелей. И с момента предыдущего судебного заседания я лично стал получать непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны. С момента предыдущего заседания многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я", – сказал он.

Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям.

"Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали", - сказал он.

Напомним, недавно главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

По словам Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь, сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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