В Херсоне мужчина застрелил 77-летнего соседа

После убийства мужчина попросил второго соседа вызвать полицию

Фото: Pixabay

В Херсоне мужчина застрелил 77-летнего соседа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg 2019-04-07T15:55:00+03:00 Другие регионы После убийства мужчина попросил второго соседа вызвать полицию

В пригороде Херсона, пгт. Антоновка, мужчина застрелил своего пожилого соседа, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"Полицейские предварительно установили, что у соседей был гражданско-правовой спор о распределении территории смежного двора. Подозреваемый, приняв спиртные напитки, поссорился с 77-летним соседом, взял ружье и нанес ему смертельное ранение", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время 52-летний стрелок обратился к другому своему соседу, чтобы тот вызвал полицию. Мужчину задержали, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет).

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство фермера и задержали организатора преступления. Оперативники выяснили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить фермера с целью вымогательства 100 тысяч долларов. После получения всей суммы предпринимателя собирались убить.

Также напомним, что в Днепровском районе Херсона мужчина, который впоследствии скрылся с места преступления, совершил несколько выстрелов в прохожих. От полученных ран погиб один мужчина.

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