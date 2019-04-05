Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта

Сегодня, 18:38

Личность преступника установили и объявили в розыск

Фото: naparise.com
Фото: naparise.com.
Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/775/827/5ca7758277cde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/775/827/5ca7758277cde.jpg Другие регионы Личность преступника установили и объявили в розыск

Пресс-служба прокуратуры Винницкой области обнародовала фото мужчины, который расстрелял работника ресторана в Виннице.

Как отметили в ведомстве, 27 марта у 31-летнего жителя Винницы возник конфликт с музыкантом местного ресторана "Гетьман". Посетитель совершил 12 выстрелов из травматического пистолета, 11 из которых попали в музыканта, после чего скрылся.

"Потерпевший – 44-летний житель одного из сел Тульчинского района. Он с огнестрельными ранениями различных частей тела каретой скорой помощи доставлен в винницкую больницу. Установлено, что правонарушитель совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль "Форд – 14Р", – говорится в сообщении полиции.

На операционном столе специалисты Винницкой больницы скорой помощи изъяли из тела певца восемь пуль.

Полиция открыла по данному факту производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, под влиянием принципиальной позиции Винницкой местной прокуратуры, учитывая характер совершенного правонарушения, правовую квалификацию изменили на ч. 2 ст. 15 – п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку из хулиганских побуждений.

Личность преступника установили и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Мужчину объявили в розыск. Проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Ранее в Луцке суд арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством в кафе на местной парковке. Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет Флобера и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег убийство, покушение, стрельба, музыкант

Вы сейчас просматриваете новость " Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погоня со стрельбой в Днепре: воры сумели уйти от патрульных, появились фото и видео

Сегодня, 15:09

Злоумышленникам удалось сбежать, ранив полицейского и разбив служебную машину патрульных

В Киеве в супермаркете с одного удара убили мужчину

Сегодня, 13:22

Нападавшего разыскивает полиция

Под Киевом полицейский пес помог раскрыть жестокое убийство гастарбайтера

Вчера, 18:20

Пес Марат привел правоохранителей к подозреваемому и указал на орудие убийства

В Запорожье конфликт водителей закончился стрельбой

Вчера, 14:02

Водители не поделили дорогу, один из них открыл стрельбу и ранил соперника

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Фонсека: «Шевченко оказал на сборную Украины итальянское влияние»

Генерал США о безумном шаге, к которому готовятся в Кремле

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

Гвардиола о главном конкуренте Зинченко: Я ему не отец

Порошенко назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине