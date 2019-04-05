Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта

Личность преступника установили и объявили в розыск

Фото: naparise.com.

Стрельба в кафе Винницы: посетитель выпустил 11 пуль в музыканта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/775/827/5ca7758277cde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/775/827/5ca7758277cde.jpg 2019-04-05T18:38:46+03:00 Другие регионы Личность преступника установили и объявили в розыск

Пресс-служба прокуратуры Винницкой области обнародовала фото мужчины, который расстрелял работника ресторана в Виннице.

Как отметили в ведомстве, 27 марта у 31-летнего жителя Винницы возник конфликт с музыкантом местного ресторана "Гетьман". Посетитель совершил 12 выстрелов из травматического пистолета, 11 из которых попали в музыканта, после чего скрылся.

"Потерпевший – 44-летний житель одного из сел Тульчинского района. Он с огнестрельными ранениями различных частей тела каретой скорой помощи доставлен в винницкую больницу. Установлено, что правонарушитель совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль "Форд – 14Р", – говорится в сообщении полиции.

На операционном столе специалисты Винницкой больницы скорой помощи изъяли из тела певца восемь пуль.

Полиция открыла по данному факту производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, под влиянием принципиальной позиции Винницкой местной прокуратуры, учитывая характер совершенного правонарушения, правовую квалификацию изменили на ч. 2 ст. 15 – п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку из хулиганских побуждений.

Личность преступника установили и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Мужчину объявили в розыск. Проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Ранее в Луцке суд арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством в кафе на местной парковке. Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Напомним, в Полтаве средь бела дня, на людной улице Гагарина, трое мужчин устроили драку, во время которой произошла стрельба. Один из мужчин использовал пистолет Флобера и сделал несколько выстрелов. Полицейские прибыли на место происшествия уже через несколько минут после вызова.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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