В Херсоне суд продлил арест Вышинского

В Херсоне апелляционный суд оставил в силе решение о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене руководителю РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому – он останется под стражей до 27 января включительно, сообщил его адвокат Игорь Мокин.

"Мы просили суд избрать Вышинскому другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защита просила о передаче Вышинского под личное поручительство его адвоката Андрея Доманского. Мы считаем, что никаких рисков здесь нет", – заявил юрист.

Суд отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого. Между тем, следующее заседание Херсонского городского суда относительно продления меры пресечения Вышинскому запланировано на 17 января.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Позже ему было объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. 17 мая суд принял решение по Вышинскому, отправив его под арест на два месяца. Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако судья отказал в этом ходатайстве.