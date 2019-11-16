В Херсонской области массово сокращают чиновников

Регион стал пилотным в Украине по внедрению административной реформы

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В Херсонской области уже до конца года уволят 1200 чиновников.

Первым будут оптимизировать государственный аппарат Херсонской области.

Этот регион стал своего рода пилотным в рамках внедрении админреформы.

В херсонский центр занятости уже направлены данные о более тысячи местных чиновников. Власти заявляют, что бояться служащим нечего: мол, всех трудоустроят.

"Сегодня" узнавали, как в области относятся к нововведениям.

Гаянэ Оганисян складывает документы и выносит из кабинета личные вещи. Она готовится к увольнению. Ее, как и многих ее коллег в области, должны сократить. Территориальное управление юстиции в Херсонской области будет ликвидировано до конца года. Но пресс-секретарь ведомства уже сейчас ищет себе новую работу.

"Где необходимо быть креативным, необходимо работать в команде, учиться, может быть, чему-то новому. Например, интересная должность в управлении счастья, такой нигде, ни в одном городе Украины нет. И хотя люди до конца не понимают, чем будет это управление заниматься, мне, знаете, там было бы интересно", – говорит пресс-секретарь главного управления юстиции в Херсонской области Гаяне Оганисян.

"Службу счастья" предложил создать назначенный летом глава областной администрации Юрий Гусев. Он показывает "Сегодня", как будет реорганизовывать ОГА. Сократит подразделения, и каждый шестой госслужащий будет вынужден уволиться. Таких 115. С распоряжением о сокращении они ознакомились.

"Профессиональные люди обязательно останутся работать в нашей команде. Наша структура становится более мобильной, более эффективной и наполняется новыми людьми, с более креативным видением", – говорит председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Принимать участие в шоу я не хочу", – говорит директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько.

На руководящую должность в новом департаменте энергетики и экологии, которое создают вместо департамента экологии и природных ресурсов, нынешний директор не претендует. И считает, что перед сокращением его работу и работу 30 его подчиненных должны оценить.

"Если бы было решение, что кто-то хочет оставить нас, оценивали нас по работе, дождались декабря, когда проходят оценивания госслужащих, и по результатам принимать решение, подходит человек или нет", – говорит директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько.

Имеет десять лет опыта госслужбы, и за должность не держится, уверяет "Сегодня" начальник управления транспорта. Это управление тоже ликвидируют.

"Судится я не буду. Законом предусмотрено, после ликвидации, можно в Фонд занятости, может раньше уйду, если будут предложения, посмотрим", – говорит начальник управления транспорта Херсонской облгосадминистрации Валерий Соценко.

В Горностаевке Херсонской области ликвидируется сектор по предоставлению административных услуг при районной государственной администрации.

Не только подразделения, но и вообще Горностаевскую райадминистрацию могут ликвидировать. Это тоже предложение губернатора, согласованное с правительством. Пилотный проект разработали, и дело теперь за парламентом.

"Если будут изменения определенные в законодательстве, то это можно сделать", – говорит председатель Горностаевской райадминистрации Александр Ерохин.

Райадминистрацию ликвидируют после децентрализации. Создали две объединенные теробщины, оттуда и будут руководить районом. Из 65 работников Горностаевской райадминистрации продолжить работу по специальности предложили, по их словам, единицам. Всего к концу года в Херсонской области под сокращение попадут 1200 госслужащих. И в центре занятости не уверены, что всем предложат работу по специальности.

Напомним, 28 октября Кабинет министров на своем выездном заседании в Мариуполеодобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областных государственных администраций.

"Правительство согласовало назначение глав ОГА: Волынской – Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской – Синегубова Олега Васильевича; Сумской – Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой – Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой – Осачука Сергея Дмитриевича", – сообщили в пресс-службе Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября и заявил, что на то есть причина. Позже он опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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