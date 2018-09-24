В Херсонской области микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

Сегодня, 11:31

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП

Фото с открытых источников
Фото с открытых источников

В Голой Пристани в Херсонской области микроавтобус насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло вечером 23 сентября. О происшествии в полицию сообщил местный житель. По его словам, возле одного из магазинов женщину сбил автомобиль Opel Vivaro.

В результате ДТП 78-летняя пенсионерка от полученных телесных травм скончалась на месте. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                           

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, смерть, пенсионерка, микроавтобус, Херсонская область

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