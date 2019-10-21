В Херсонской области отец полицейского выращивал элитную коноплю

По словам задержанного, его сын никакого отношения к марихуане не имеет

В Херсонской области отец полицейского занимался выращиванием конопли / Фото: Нацполиция

В Херсонской области был задержан отец полицейского, который занимался выращиванием конопли – у него изъяли наркотики, стоимостью в миллион гривен.

Как сообщили в пресс-центре областного управления Нацполиции, в Нижнесерогозском районе 56-летний отец и его 26-летний сын занимались выращиванием конопли на приусадебном участке.

Элитные семена "фермеры" заказывали через интернет по 290 гривен. Как выяснили оперативники, сын мужчины являлся действующим полицейским.

Во время обыска у мужчин нашли 22 кг каннабиса элитных сортов, девять кустов конопли от 2 до 4 метров.

Также на территории домовладения были оборудованы специальные помещения, которые использовались для сушки конопли. Для выращивания конопли использовались специальные удобрения и капельное орошение.

Хозяин дома заявил, он лично выращивал коноплю, а его сын никакого отношения к этому не имеет и уже давно с ним не живет. Отец полицейского задержан. Открыто уголовное производство, ведется служебное расследование.

Отметим, что эта плантация — далеко не первая, которую разоблачили за последнее время. Недавно теплицы с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области.

Кроме того, мы сообщали, что более девяти тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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