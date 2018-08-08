Смертельное ДТП под Днепром: водителю Audi вручили подозрение

Мужчине, под управлением которого легковой автомобиль Audi врезался в рейсовый автобус на Полтавском шоссе под Днепром, вручили подозрение в совершении уголовного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Водитель лежит в больнице. Он контактный. Его опросили и вручили ему сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Чрез время ему будет избираться мера пресечения", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Мы уже писали, что в результате этой аварии два человека погибли, 23 – получили травмы.

Напомним, 7 августа около 18:25 на Полтавском шоссе под Днепром, между селами Лобойковка и Елизаветовка, произошло масштабное ДТП. Audi двигался по шоссе со стороны Днепра, автобус ему навстречу – со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак "Стоп" и врезался в бок автобуса, который в результате удара перевернулся.

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