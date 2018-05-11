В игровом клубе Золотоноши произошел смертельный пожар

В результате пожара один человек погиб и еще двое с ожогами попали в больницу

В результате пожара в игровом заведении города Золотоноша, Черкасской области, который произошел 11 мая, один человек погиб и еще двое получили ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Возгорание произошло на первом этаже здания торгового пассажа, где находится игорное заведение. Пожар начался около четырех часов утра, когда в помещении находились четыре человека: двое посетителей, администратор и охранник.

Как сообщили спасатели, огонь быстро распространился по отделке помещения и перекрыл выход посетителям. В результате пожара один из посетителей заведения погиб на месте, еще один получил тяжелые ожоги, несколько меньше был обожжен охранник заведения. Администратор зала от госпитализации отказалась.

До прибытия на место происшествия пожарных огонь через деревянное перекрытие успел распространиться в помещение детской музыкальной школы, расположенной на втором этаже. В 5:45 спасателям удалось пожар локализовать, а в 6:14 он был полностью ликвидирован.

В ГСЧС отметили, что пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние помещения и провести эвакуацию дорогостоящих музыкальных инструментов из помещения школы.

Огнем было уничтожено оборудование, мебель и отделка игрового клуба на площади 70 квадратных метров. Также через прогары в перекрытии между игорным заведением и музыкальной школой пострадали два помещения классов музыкальной школы и музыкальный зал со сценой.

Ранее мы сообщали о пожаре в Днепре, где погибли три человека и еще один получил серьезные ожоги. Спасатели предположили, что погибшие были бездомными, которые пробрались в заброшенное здание.

Напомним, в Харькове в результате пожаров в жилых домах погибли два человека. Причинами возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ранее в пожаре под Харьковом два человека погибли, трое – получили ранения.