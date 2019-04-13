В Кировоградской области после визита к врачу умер младенец

Родители обвиняют в смерти младенца местного врача-педиатра

Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Кировоградской области трехлетний ребенок внезапно умер после планового визита к педиатру. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца.

Родители обвиняют местного врача – якобы она вовремя не заметила болезни и не оказала помощи. Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия стационара и медицинского транспорту. "Сегодня" разбиралась, должен ли кто-то ответить за смерть ребенка.

По словам родителей, с рождения трехмесячный Иван со здоровьем не имел никаких проблем – он рос, хорошо развивался, ежемесячно посещал местного врача. И вдруг после одного из плановых осмотров мальчик внезапно умер.

"Она его осмотрела, сказала, все хорошо, ждем вас на следующий плановый осмотр в четыре месяца. С нуля часов ребенок начал хныкать, капризничать. Мы утром уже в пять утра он начал отказываться от молока, от еды, в восемь часов утра мы обратились к нашему же врачу. Сначала немедленно везти его на Добровеличковку, на район, потому что в области вы его не довезете", – утверждает Андрей Мараренко, отец умершего малыша.

Но Ивана не довезли даже до райцентра – малыш умер в дороге у матери на руках.

"Она почувствовала, как он отпустил ее ручкой пальчик", – отметил отец.

Медики констатировали, что младенец умер от болезни сердца – гипертрофической кардиомиопатии. В большинстве случаев она является наследственной и часто протекает без симптомов, а иногда ее стремительное развитие приводит к внезапной смерти.

"Это работа, которая с жизнью, то есть детки не живут, это врожденная патология", – объяснил Игорь Чернобай, и. о. главного врача центра первичной медико-санитарной помощи поселка Помична.

Родители считают, что врач не оказала экстренной помощи и в район отправила без медицинского сопровождения и требуют уволить педиатра.

"Оказать какую-то медицинскую помощь, а не отправить родителей в таком состоянии, отца в таком состоянии сесть за руль. Не оказать никакой, ни скорой медицинской помощи. Мы ехали, старшая дочка с нами сидела, и ребенок всю дорогу просила – папа, я хочу жить, не едь быстро. Что она просто нас всех отправила на смерть", – рассказала Юлия Мараренко, мать умершего малыша.

Но педиатр убеждена, везти ребенка родителям самостоятельно – это был единственный шанс на спасение.

"Здесь квалифицированную помощь на первую медицинскую скорую помощь я оказать не могла. Медперсонал везет ребенка только медицинском транспортом. Медицинский транспорт на данном этапе отсутствует", – заверила врач-педиатр Ирина Ратушенко.

В Помичной нет детского стационара, только консультация, и один педиатр. На лечение родители вынуждены возить малышей как минимум за 30 километров. Отделение сократили из-за отсутствия денег, говорят в городе. Пять лет оно стоит пустое.

"Здесь палата была вообще для маленьких деток, здесь даже люлечки роддомовские. Я говорила – это до первой детской смерти", – говорят здесь.

Родители умершего младенца настаивают на наказании врача и обратились к правоохранителям. В случае, если ее признают виновной, женщине грозит до пяти лет ограничения свободы с запретом на три года занимать соответствующую должность.

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