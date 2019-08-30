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В Кировоградской области прокурор погорел на взятке: обещал закрыть дело

30 августа, 11:59

Чиновник обещал закрыть дело по факту хранения наркотиков

Работники Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника прокуратуры одного из отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, начальник местной прокуратуры требовал и получил от гражданки две тысячи долларов США. За взятку правоохранитель обещал закрыть уголовное производство по факту хранения наркотических веществ.

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Мужчину уже задержали, сейчас ему готовится сообщение о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки должностным лицом) и представление в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

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В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества.

Напомним, силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов. Эти деньги чиновники хотели за беспрепятственную приватизацию государственного предприятия.

Кроме этого, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен .

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