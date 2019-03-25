В Кировоградской области уничтожили арсенал боеприпасов времен Второй мировой
Всего саперы насчитали 67 единиц боеприпасов
Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной станции в Александрийском районе. Всего саперы насчитали 67 единиц боеприпасов. Свои находки пиротехники выкопали из-под земли, вывезли на специальную подрывную площадку и уничтожили.
Напомним, не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.
А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.
Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.
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