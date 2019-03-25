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В Кировоградской области уничтожили арсенал боеприпасов времен Второй мировой

Сегодня, 16:00

Всего саперы насчитали 67 единиц боеприпасов

В Кировоградской области уничтожили арсенал боеприпасов времен Второй мировой Другие регионы Всего саперы насчитали 67 единиц боеприпасов

Три авиабомбы, четыре вида артиллерийских снарядов разного калибра, восемь минометных мин: настоящий арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны нашли и ликвидировали в Кировоградской области.

Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной станции в Александрийском районе. Всего саперы насчитали 67 единиц боеприпасов. Свои находки пиротехники выкопали из-под земли, вывезли на специальную подрывную площадку и уничтожили.

Напомним, не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбуЕе нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

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Тег боеприпасы, саперы, кировоградская область, вторая мировая война

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