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В Кропивницком арестанты СИЗО устроили бунт

17 декабря, 14:37

Старенький рассказал о массовых беспорядках и захвате корпусов учреждения

Арестанты, которые находятся в следственном изоляторе Кропивницкого устроили бунт. Об этом в своем Facebook сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только избил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и устроили беспорядки", — написал он.

Позже Старенький обновил свое сообщение, и рассказал, что бунт продолжается, и заключенные взяли под свой контроль два корпуса учреждения.

"Ключи у сотрудников забрали. Ситуация не управляема администрацией", — резюмировал он.

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Кроме того, экс-глава Пенитенциарной службы записал видео, в котором рассказал о том, какими данными о бунте заключенных он располагает.

Между тем, на официальных страницах правоохранительных органов сообщений о каких-либо эксцессах в кропивницком СИЗО пока не появлялось.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Также стоит напомнить о недавнем бунте в одной из колоний Одессы, причиной которых назвали желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. По данным омбудсмена, в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Источник: Сегодня

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