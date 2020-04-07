В Кропивницком COVID-19 заразились более 20 медиков: где они работают

Из 54 случаев инфицирования коронавирусом в Кировоградской области 21 приходится на медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Примечательно, что все инфицированные медики – работники двух больниц.

"На Кировоградщине среди больных 21 медик. Из них 18 – работники областного госпиталя, а 3 – областной больницы", – рассказали в ОГА.

В ведомстве отметили, что 23 человека, у которых лабораторно был подтвержден COVID-19, имеют легкое течение заболевания, поэтому лечатся дома с обязательством соблюдать условия самоизоляции.

"Еще 30 больных госпитализированы. Двое пациентов находятся в Долинской ЦРБ, десять – в Кировоградской областной больнице, 18 – в Центральной городской больнице", – уточнили в облгосадминистрации.

Тем временем медработники Центральной районной больнице в Кропивницком утверждают, что попали в сложную ситуацию из-за того, что у них от коронавируса умерла 84-летняя пациентка.

В частности, об этом в своем видеообращении сообщил врач-анестезиолог этой больницы Богдан Гавриш.

"Раонную больницу закрыли на карантин, поскольку 31 марта и 4 апреля у нас было две смерти от коронавируса. За 4 апреля – подтвердилось на 100%. Так как мы были контактные, и я тоже контактировал с этим человеком, у нас взяли анализы, после чего сказали: "Больницу закрывают, идите домой. Кто может – берите отпуска, у кого они есть, а у кого нет – идите за свой счет", – сообщил врач.

Впрочем, по словам врачей, медучреждение сегодня, 7 апреля, продолжило свою работу.

Ситуацию прокомментировал глава Центральной районной больницы Юрий Пивоварчук. Он сообщил, что результаты тестов на коронавирус всех контактных медиков – негативные, передает dozor.kr.ua.

"Все, кто был в контакте, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, сделали им мазок, положительный результат или отрицательный. Так говорит законодательство. Мазки во всех контактных работников взяли, сегодня пришел результат, к счастью, все результаты отрицательные. Но они все равно должны находиться на самоизоляции", – сказал Пивоварчук.

Пивоварчук утверждает, что у контактных врачей есть три варианта, как поступить: взять справку у эпидемиолога о том, что были в контакте с инфицированными, и согласно законодательству, уйти на больничный на 14 дней, взять отпуск на 14 дней или отпуск на 14 дней за свой счет.

В свою очередь в Кировоградской ОГА отметили, что по фактам инфицирования в ЦРБ проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в стране официально подтверждено 1462 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли.

Среди заразившихся много врачей. В частности, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 32 новых случая инфицирования у медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его данным, более 20% новых случаев за минувшие сутки пришлось на медицинских работников.

Так, в Черновцахкоронавирусной инфекцией COVID-19заразился главный врач городской больницы.

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