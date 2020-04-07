За сутки в Украине COVID-19 нашли у 32 медиков

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 143 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 32 – у медицинских работников.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его данным, более 20% новых случаев за минувшие сутки пришлось на медицинских работников.
"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, у 32 медицинских сотрудников", - рассказал он.
Большинство новых случаев коронавирусной болезни – легкие, госпитализировали только 35 человек, из них двое детей и один медработник.
В то же время каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, они находятся в критическом состоянии.
"То есть мы можем сказать, что из 143 случаев семь – в критическом тяжелом состоянии, которое требует реанимационных мер", - рассказал Ляшко.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил алгоритм действий и для пациентов, и для медиков.
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