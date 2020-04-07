За сутки в Украине COVID-19 нашли у 32 медиков

За сутки зафиксировали 143 случая коронавируса, в том числе девять - у детей

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 143 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 32 – у медицинских работников.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его данным, более 20% новых случаев за минувшие сутки пришлось на медицинских работников.

Реклама

"Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, у 32 медицинских сотрудников", - рассказал он.

Большинство новых случаев коронавирусной болезни – легкие, госпитализировали только 35 человек, из них двое детей и один медработник.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

В то же время каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, они находятся в критическом состоянии.

"То есть мы можем сказать, что из 143 случаев семь – в критическом тяжелом состоянии, которое требует реанимационных мер", - рассказал Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, в каком случае будут тестировать украинцев на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил алгоритм действий и для пациентов, и для медиков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама