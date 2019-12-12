В Нежине двое неизвестных ограбили мужчину, который обменивал валюту: видео

Злоумышленники, которые вырвали из рук пострадавшего 20 тысяч долларов, скрылись на внедорожнике

Дерзкое ограбление в Нежине. Двое злоумышленников набросились на мужчину, который обменивал валюту, вырвали из рук 20 тысяч долларов и скрылись на внедорожнике. Правоохранители устроили погоню и схватили их только в поле. Деньги находились в салоне автомобиля. Задержанным грозит 10 лет тюрьмы.

Ограбления в Украине случаются почти каждый день. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве трое в масках и с ножами похитили у мужчины сумку с крупной суммой и скрылись на BMW. Злоумышленники вырвали из рук пострадавшего сумку, когда тот выходил из банка.

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А еще раньше в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132, произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгамииз машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без физически пострадавших.

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Также сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

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