В Николаеве арестовали подозреваемого в убийстве известного ученого

В Николаеве суд арестовал на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве известного ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального райсуда Николаева Владимир Диденко, передает "Укринформ".

"Исследовав материалы дела, следователь судья Галина Подзигун приняла выбрать подозреваемому в убийстве известного украинского ученого Николая Шитюка меру пресечения в виде содержания под стражей до 31.10.2018 года", – сказал Диденко.

Судебное заседание осуществлялось в закрытом режиме, поскольку в материалах содержатся сведения о личной и семейной жизни или обстоятельства, которые унижают достоинство подозреваемого и потерпевшего.

Напомним, 2 сентября правоохранители задержали 25-летнего жителя Николаевского района, подозреваемого в убийстве украинского профессора Николая Шитюка. Мужчина был задержан полицейскими на остановке общественного транспорта в момент, когда собирался ехать в город. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей на почве личных взаимоотношений ссоры.

Ранее мы писали, что тело профессора с признаками насильственной смерти нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ученый был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.