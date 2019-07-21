В Николаеве мужчина, бросая бюллетень, снял штаны и трусы

Хулигана задержали и доставили в отделение полиции

Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY.

В воскресенье, 21 июля, в ходе досрочных выборов в Верховной Раду, в Ингульском районе Николаева мужчина на одном из избирательных участков, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Около 11:20 на одном из избирательных участков 55-летний мужчина, бросая свой бюллетень в урну, нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями", – говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские, которые доставили хулигана в участок для того, чтобы он объяснил свои действия.

Открыто уголовное производство по признакам статьи "хулиганство", санкция которой предполагает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробнее о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

Как голосуют политики, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве мужчина, бросая бюллетень, снял штаны и трусы". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"