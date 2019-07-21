Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаеве мужчина, бросая бюллетень, снял штаны и трусы

21 июля, 16:17

Хулигана задержали и доставили в отделение полиции

Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY
Фото: АFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY.

В воскресенье, 21 июля, в ходе досрочных выборов в Верховной Раду, в Ингульском районе Николаева мужчина на одном из избирательных участков, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Около 11:20 на одном из избирательных участков 55-летний мужчина, бросая свой бюллетень в урну, нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями", – говорится в сообщении.

Читайте также

На место прибыли полицейские, которые доставили хулигана в участок для того, чтобы он объяснил свои действия.

Открыто уголовное производство по признакам статьи "хулиганство", санкция которой предполагает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробнее о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

Как голосуют политики, смотрите в нашем сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Николаев, хулиган, избиратель, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве мужчина, бросая бюллетень, снял штаны и трусы". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выборах в Бахмуте раскрутились "карусели"

Сегодня, 16:06

Отмечен также ряд других нарушений и фальсификаций

Кастрюля вместо сейфа: в Кировоградской области "оригинально" хранили бюллетени

Сегодня, 15:33

Фото чудо-сейфа опубликовал генпрокурор и гражданская сеть "Опора"

У стейблкоина Facebook есть шанс увеличить прибыль компании

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 принципов омолаживающего макияжа

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Парализованные руки можно восстановить

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Семейные измены: кому и зачем это нужно

Делай тело: как сжечь жир на животе

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь