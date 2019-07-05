В Николаеве припаркованный автомобиль за секунду превратился в металлолом

Требующему компенсацию водителю отвечают, что с машиной произошел форс-мажор

Старый тополь упал на припаркованный автомобиль в Николаеве. Водитель на несколько минут оставил машину у подъезда, а когда вернулся, то увидел вместо нее кучу металлолома.

Коммунальщики говорят, не заметили, что дерево было трухлявым. И снимают с себя вину. В полиции отказали в проверке. Говорят, этот случай – форс-мажор.

Юристы же рассказали корреспондентам "Сегодня", что убытки должен возмещать балансодержатель, то есть коммунальная служба. Если докажут, что машина пострадала из-за некомпетентности или халатности коммунальщиков, ущерб возместят. Правда, такая судебная волокита отнимает много времени и сил. Как, к примеру, это было у жительницы Николаева Ирины Руденко. Она выиграла суд по аналогичному делу против коммунальщиков. Но компенсацию размером 53 тыс. гривень ждет уже год.

"В Николаеве нет программы обследования деревьев, город не знает, сколько зеленых насаждений имеет. Я советую максимально собирать доказательную базу: доказательства причиненных убытков, хранить все квитанции, все счета, найти хорошего юриста или адвоката и обращаться в суд. Также советую письменно обращаться в городской совет, если вы знаете, что деревья аварийные, чтобы у него не было аргументов, что к ним никто не обращался из-за аварийных деревьев", – советует жительница Николаева Ирина Руденко.

Водитель, чья машина сегодня пострадала от падения дерева, уже собирает доказательства и готовиться судиться с чиновниками. А коммунальщики тем временем решили на всякий случай еще раз обследовать деревья.

Напомним, во Львовськой области на группу отдыхающих упало дерево. Об этом сообщила Львовская облгосадминистрация. Сообщается, что инцидент произошел на территории реколекционно-развлекательного центра Светлица в поселке Брюховичи. В результате пять человек пострадали, из них трое детей 2004, 2014 и 2015 года рождения.

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью, однако степень тяжести травм не уточняется.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался.

Также, в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

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