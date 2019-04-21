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В Николаеве воры за одну ночь обокрали несколько десятков офисов

Сегодня, 11:44

Злоумышленники прошли мимо спящего охранника и вскрыли двери офисов

фото: Новости N
фото: Новости N.

В Николаеве неизвестные в ночь с 20 на 21 апреля массово обокрали офисы. Об этом сообщили "Новости-N".

Как рассказали в источнике, ночью злоумышленники проникли в здание по ул. Троицкой, 231, где сейчас расположены офисы частных предприятий. Они прошли мимо спящего сторожа и поднялись на четвертый этаж, заклеив по пути  камеры наружного наблюдения. На четвертом и пятом этажах воры вскрыли все офисы и забрали самые ценные вещи — технику и деньги.

За ночь злоумышленники обокрали сразу несколько десятков офисных помещений.

В последнем кабинете, в который пробрались преступники, сработала сигнализация. Поэтому воры с украденным имуществом быстро сбежали. На место происшествия прибыли охранники, которые и вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия, ведется поиск злоумышленников.

Напомним, недавно в Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро. Ворами оказались киевляне 1974 и 1979 годов рождения, ранее судимые за аналогичные преступления. На данный момент у них статус подсудимых в Полтавской области за кражи из квартир.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен.За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:


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Тег кража, мошенничество, офисы, взлом

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Источник:

Новости N

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