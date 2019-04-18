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В Одесской области мужчина украл лодку и стрелял в ее хозяина

Сегодня, 16:16

Преследователи догнали беглеца и вызвали полицию

Фото: полиция
Фото: полиция.

В одном из сел Ренийского района задержали 28-летнего мужчину, который украл у местного жителя лодку, а после стрелял в хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

О пропаже лодки со снастями владельцу сообщил охранник причала. Вскоре пострадавший вместе с товарищами нашли плавсредство в камышах. Приезжий мужчина, которого они заподозрили в краже, увидев владельца лодки, начал убегать и выстрелил несколько раз в его сторону. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: полиция

Преследователи догнали беглеца и вызвали полицию. Правоохранители изъяли у мужчины пистолет и несколько гильз, все это отправили на экспертизу. По факту кражи и незаконного обращения с оружием открыли уголовное производство.

Фото: полиция

Напомним, в Одесской области безработный украл у соседа отару овец и отделался штрафом. Мужчина погрузил 10 голов в прицеп своего автомобиля ЗАЗ, но позже был задержан.

А в Днепре из припаркованной машины украли 500 тысяч грн. По городу был объявлен план "Перехват".

Тем временем, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.

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Тег кража, стрельба, пистолет, лодка, выстрелил

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