В Николаеве задержали военного, грабившего женщин

24-летний злоумышленник снова совершил нападение на молодую женщину

Фото: mk.npu.gov.ua.

В Николаеве оперативники уголовного розыска задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"В Николаеве задержали военнослужащего, причастного к серии разбойных нападений на женщин. Злоумышленник прятал лицо под балаклавой и грабил пострадавших на ходу – находясь за рулем мопеда. В перерывах между службой он отправлялся на промысел: подъезжал к жертве и, угрожая пистолетом, отбирал имущество, потом возвращался в часть", – говорится в сообщении.

22 июля спецоперацию по задержанию военного проводили оперативные сотрудники Управления уголовного розыска областного главка и Центрального отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

24-летний злоумышленник снова совершил нападение на молодую женщину по проспекту Героев Украины. Завладев ее сумкой с личными вещами, он пытался уехать, однако его настигли оперативники. Мужчина был доставлен в участок. У нападающего изъяли балаклаву, пистолет, мопед и отобранные у жертвы вещи.

По указанному факту следователи Центрального отдела полиции проводят расследования уголовного производства, начатого по признакам статьи "разбой, совершенный лицом, которое ранее совершило такое преступление". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Вскоре суд будет избирать злоумышленнику меру пресечения. Сейчас полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Николаеве военный-дезертир ограбил на улице подполковника полиции. Преступление произошло, когда женщина возвращалась со службы домой. Мужчина выхватил из ее руки сумку и скрылся.

А военный, который ударил ножом медсестру, получил 10 лет тюрьмы.

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