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В курортной Затоке мужчина ограбил иностранку

20 июля, 16:06

Молодой человек вырвал из рук туристки телефон

В курортном поселке Затока полицейские задержали подозреваемого в ограблении иностранной туристки мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Инцидент произошел на одной из улиц поселка. К туристке из соседнего государства подошел молодой человек, вырвал из рук телефон, и начал убегать. Женщина сразу же подняла шум. Злоумышленника задержали нацгвардийцы, которые патрулировали территорию. Он оказался 21-летним жителем Белгорода-Днестровского.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Напомним, не так давно в Одессе полицейские задержали иностранца, который ночью ограбил и избил прохожего. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Одессе. Не так давно по подозрению в совершении разбойного нападения в городе задержали гражданина Северной Африки

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег ограбление, задержание, одесская область, иностранец, затока

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