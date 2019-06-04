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В Николаевской области осуждены живодеры, пытавшиеся съесть собаку

4 июня, 11:22

Получили по пять лет условно

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..

В Николаевской области двух жителей села Прибужье Доманевского района по сделке условно осудили за издевательства над собакой, которую они хотели съесть.

Как сообщает Преступности НЕТ, 7 апреля 2018 года местный житель пришел в гости к знакомому, с которым начал выпивать. Позже гость предложил домовладельцу зарезать его собаку, чтобы потом ее приготовить.

Один из мужчин пошел к животному, накинул на шею веревку и начал тащить за собой. Животное сопротивлялось, и мужчина начал бить его по голове молотком.

Потом они подвесили собаку за заднюю лапу к деревянной рее и начали ножом сдирать с нее кожу. Животное сопротивлялось, скулило и пыталось вырваться. На шум прибежала женщина, которая остановила мужчин, отвязала собаку и забрала к себе. Собака впоследствии от травм умерла.

16 мая обвиняемые подписали с прокурором договор о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины ("Жестокое обращение с животными").

Суд утвердил эту сделку, признав обвиняемых виновными в инкриминируемом преступлении, а также назначив оговоренное наказание – пять лет лишения свободы с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Ранее мы сообщали о намерениям создать зоополицию в Киеве.

Также сообщалось о расследовании десяти случаев живодерства в Запорожской области.

Кроме того,полицейский пытался сжечь собаку в Кривом Роге.

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Тег суд, убийство, собака, николаевская область

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