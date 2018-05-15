В Кременчуге 11-летний мальчик попал под поезд

Сегодня, 18:56

Ребенку отрезало стопу, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области 11-летний мальчик попал под поезд. Об этом сообщает пресс-центр Кременчугского городского отдела полиции.

Ребенка госпитализировали в больницу. По предварительной информации, ребенку отрезало стопу ноги, сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

На месте происшествия работают патрульные и следователи. 

Полиция Кременчуга призывает граждан провести беседы со своими детьми и рассказать им о том, что железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому играть там запрещено.

Накануне сообщалось, что электропоезд Лихачево – Харьков сбил насмерть неизвестного мужчину, которому на вид 60-65 лет, на ул. Герцена в Харькове. От полученных травм мужчина скончался. Машинист осуществлял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. 

Напомним, во Львовской области двое людей погибли на железной дороге.

А под Харьковом 10-летняя девочка попала под дрезину – от удара ребенка отбросило в сторону.

Ранее в Луцке поезд сообщением Москва – Ковель наехал на 18-летнего жителя поселка ШацкВ результате полученных травм парень погиб на месте происшествия.
поезд, ребенок, травмы

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