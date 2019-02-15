Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

Сегодня, 11:48

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП

Фото: ГУНП в Николаевской области
Фото: ГУНП в Николаевской области.
В Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/686/ba8/5c6686ba85f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/686/ba8/5c6686ba85f8d.jpg Другие регионы От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП

В Николаевской области произошло жуткое ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошло сегодня ночью около 2:10 на улице Школьной в селе Мигия Первомайского района. Как выяснилось, что 37-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и легковушка врезалась в припаркованный на обочине грузовик Renault-420 с полуприцепом. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия.

"Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, погиб, грузовик, николаевская область, столкновение, легковушка

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Харьковом произошло сразу несколько ДТП: есть погибшая и пострадавшие

Вчера, 14:56

55-летняя пешеход от полученных травм скончалась на месте

В Харькове пьяный водитель устроил два ДТП и сбежал: опубликованы фото и видео

13 февраля, 17:21

В результате двух ДТП пострадал один человек, копы составили на водителя три админпротокола

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

У Порошенко отреагировали на намерения главы РПЦ приехать в Киев

Казахстанский тренер подготовит узбекских штангистов к Токио-2020

Мальчик рассказал, как стал героем селфи с Порошенко

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Королёва удивила своей фигурой

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание