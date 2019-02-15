В Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП

Фото: ГУНП в Николаевской области.

В Николаевской области столкнулись грузовик и легковушка: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/686/ba8/5c6686ba85f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/686/ba8/5c6686ba85f8d.jpg 2019-02-15T11:48:00+02:00 Другие регионы От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП

В Николаевской области произошло жуткое ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУНП области.









ДТП произошло сегодня ночью около 2:10 на улице Школьной в селе Мигия Первомайского района. Как выяснилось, что 37-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, и легковушка врезалась в припаркованный на обочине грузовик Renault-420 с полуприцепом. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия.

"Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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