Пытался убить брата: в Запорожской области экс-боец ООС взорвал гранату

В городе Мелитополе Запорожской области бывший участник ООС во время конфликта с братом взорвал гранату. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 15 августа в доме на улице Академика Королева в Мелитополе. Во время распития спиртных напитков между бывшим участником ООС и его братом произошел конфликт, и экс-военный взорвал гранату "Ф-1", а потом скрылся с места происшествия.

Сегодня мужчину правоохранители задержали в Запорожье. Сейчас по факту инцидента открыто уголовное производства по ч.1 ст.15 ("Покушение на преступление"), ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Не так давно в одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки гранату и сам пострадал от взрыва.

Кроме того, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина.