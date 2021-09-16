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В Полтаве 10-летняя школьница на физкультуре упала в обморок и умерла

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 15:15
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В больницу ребенка привезли уже в стадии клинической смерти, медики час пытались ее реанимировать, но не смогли
В полтавской школе умерла пятиклассница. Фото: "Суспильне"
В полтавской школе умерла пятиклассница. Фото: "Суспильне"

В Полтаве 10-летней школьнице стало плохо на уроке физкультуры. Девочка упала в обморок и спустя несколько часов умерла.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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По словам правоохранителей, девочка скончалась 15 сентября в реанимации Детской областной больницы. Пятиклассница училась в лицее №33 Полтавского городского совета.

На уроке физкультуры девочке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Работники школы пытались ее реанимировать и вызвали "скорую".

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Директор лицея Наталия Кикоть рассказала "Суспильному", что погибшая не жаловалась на здоровье и занималась в основной группе по физкультуре.

"Во время отработки упражнений по теме футбола, девочка потеряла сознание. Обзор визуальный ничего не дал. Ребенок не реагировал на обращения и прикосновения. Сразу вызвали медика, сообщили классную руководительницу, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа" , – сказал учитель физкультуры.

Медики "скорой" привезли ученицу в больницу, но спасти ее не удалось. Почти час ее пытались привести в сознание, после чего зафиксировали биологическую смерть.

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"Привезли девочку 10-лет в стадии клинической смерти. Девочкой занимались наши врачи-реаниматологи", - отметила и.о. директора больницы Елена Ананевич.

Дело расследуют как умышленное убийство.

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