В Полтаве 10-летняя школьница на физкультуре упала в обморок и умерла

В Полтаве 10-летней школьнице стало плохо на уроке физкультуры. Девочка упала в обморок и спустя несколько часов умерла.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
По словам правоохранителей, девочка скончалась 15 сентября в реанимации Детской областной больницы. Пятиклассница училась в лицее №33 Полтавского городского совета.
На уроке физкультуры девочке внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Работники школы пытались ее реанимировать и вызвали "скорую".
Директор лицея Наталия Кикоть рассказала "Суспильному", что погибшая не жаловалась на здоровье и занималась в основной группе по физкультуре.
"Во время отработки упражнений по теме футбола, девочка потеряла сознание. Обзор визуальный ничего не дал. Ребенок не реагировал на обращения и прикосновения. Сразу вызвали медика, сообщили классную руководительницу, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа" , – сказал учитель физкультуры.
Медики "скорой" привезли ученицу в больницу, но спасти ее не удалось. Почти час ее пытались привести в сознание, после чего зафиксировали биологическую смерть.
"Привезли девочку 10-лет в стадии клинической смерти. Девочкой занимались наши врачи-реаниматологи", - отметила и.о. директора больницы Елена Ананевич.
Дело расследуют как умышленное убийство.
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