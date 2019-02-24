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В Полтаве горит автостанция и рынок: фото, видео

Сегодня, 20:45

На месте работают несколько бригад спасателей

В Полтаве горит автостанция и рынок: фото, видео Другие регионы На месте работают несколько бригад спасателей

В Полтаве, где ранее пожар унес жизнь женщины, сегодня, 24 февраля, около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

По информации пресс-службы ГУ ГосЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу.

На месте происшествия работают шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей. Для тушения они используют две лестницы.

Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.

Ранее в Одессе вспыхнул масштабный пожар – загорелась жилая мансарда четырехэтажного дома. Пламя охватило 800 квадратных метров.На борьбу с огнем было направлено 75 бойцов ГСЧС. При этом во время ликвидации пожара взорвался газовый баллон: один из спасателей получил ушибы плеча и ребер и был госпитализирован.Из жильцов дома никто не пострадал – их вовремя эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются. В мэрии уже пообещали оказать помощь жителям дома, как только они подсчитают убытки.

Между тем, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег рынок, видео, пожар, Полтава, автостанция, ГСЧС

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