В Полтаве горит автостанция и рынок: фото, видео
На месте работают несколько бригад спасателей
В Полтаве, где ранее пожар унес жизнь женщины, сегодня, 24 февраля, около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".
По информации пресс-службы ГУ ГосЧС Украины в Полтавской области, предварительно, возгорание охватило крышу.
На месте происшествия работают шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей. Для тушения они используют две лестницы.
Ситуацию осложняет то, что площадь возгорания очень большая.
Ранее в Одессе вспыхнул масштабный пожар – загорелась жилая мансарда четырехэтажного дома. Пламя охватило 800 квадратных метров.На борьбу с огнем было направлено 75 бойцов ГСЧС. При этом во время ликвидации пожара взорвался газовый баллон: один из спасателей получил ушибы плеча и ребер и был госпитализирован.Из жильцов дома никто не пострадал – их вовремя эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются. В мэрии уже пообещали оказать помощь жителям дома, как только они подсчитают убытки.
Между тем, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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