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В Полтавской области граната взорвалась на улице, есть пострадавшие

29 апреля, 16:42

Женщина получила осколочные ранения туловища и ног в результате взрыва гранаты Ф-1

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В поселке Опошня Зеньковского района правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва гранаты, от которого пострадала 64-летняя женщина. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области.

По предварительной информации, женщина получила осколочные ранения туловища и ног в результате взрыва гранаты Ф-1, брошенной местным жителем на одной из улиц поселка.

"Известно, что в момент взрыва боеприпаса пострадавшая ехала по улице на мопеде. Женщине оказана медицинская помощь без госпитализации. Полицейскими задержан 35-летний житель района, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье о покушении на убийство (ст. 15 ст. 115 УК Украины). Продолжается следствие.

Как сообщалось, 28 апреля на улице Старо-Григоровской 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля. В нем находился 45-летний мужчина. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Злоумышленник задержан. По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела.  Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

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Тег взрыв, граната, травмы

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