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В Полтавской области из горящей квартиры спасли женщину

Сегодня, 10:05

Пламя охватило квартиру в двухэтажном жилом доме

Фото: ГСЧС в Полтавской области
Фото: ГСЧС в Полтавской области.

В Кременчуге в одной из квартир в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Спасатели вытащили из огня женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 00:46. Пламя охватило одну из квартир на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Харьковской в ​​Автозаводском районе города. Прибывшие на вызов пожарные сразу приступили к тушению огня. Локализовать пожар удалось в 01:10, а в 01:40 его ликвидировали.

Фото: ГСЧС в Полтавской области 

"С помощью лестницы спасатели помогли спуститься гражданке, которая стояла на подоконнике горящей квартиры", – рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара привлекли пять человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, квартира, женщина, спасение, Полтавская область, ГСЧС, жилой дом

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