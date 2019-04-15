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В Николаевской области горела школа: подозревают поджог

Сегодня, 11:17

Спасатели оперативно потушили пламя

Фото: ГСЧС в Николаевской области
Фото: ГСЧС в Николаевской области.

В городе Очаков произошел пожар в здании школы. Его причиной, по предварительным данным, стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:34. Пламя вспыхнуло в кабинете начальной школы на улице Старокрепостной. Прибывшие на место спасатели локализовали пожар в 6:45, а в 06:50 его ликвидировали. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог.

"Всего к тушению привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС. Для выяснения обстоятельств и окончательной причины на месте работают опытно-испытательная лаборатория Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, следственно-оперативная группа Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области", – отметили в ГСЧС.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, школа, спасатели, николаевская область, Очаков, ГСЧС

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