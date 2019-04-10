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За три месяца в Украине произошло свыше 13 тысяч пожаров

Сегодня, 13:49

Количество пожаров оказалось в 11 раз больше, чем в прошлом году

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Иллюстрация. Фото: ГСЧС
За три месяца в Украине произошло свыше 13 тысяч пожаров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b11/52a/5cab1152a666c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b11/52a/5cab1152a666c.jpg Украина Количество пожаров оказалось в 11 раз больше, чем в прошлом году

В Украине на протяжении трех месяцев произошло пожаров в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года – более 13 тысяч. Об этом заявил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров.

"За три месяца количество пожаров превысило 13 тысяч, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А их площадь возросла почти в 21 раз и составляет 14 тысяч гектаров", – сказал он.

Также он добавил, что больше всего пожаров было зафиксировано в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

"Во всех регионах государства отмечается значительное обострение ситуации с пожарами в естественных экосистемах, которая только ухудшается, и ежедневно уже фиксируется до 600 пожаров", – подчеркнул он.

Глава Службы добавил, что "во время сжигания сухой травы и камыша погибли 16 человек".

Напомним, в Днепропетровской области во время пожара погибла женщина. Спасателям удалось спасти двух человек, в том числе и ребенка.


Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Тег пожар, пожары, ГСЧС, чечеткин

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Сегодня

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