В Полтавской области копы задержали пару наркодилеров

Женщина ранее уже была судима за наркопреступления

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Полтавской области правоохранители разоблачили супругов, которые сбывали наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Подозреваемых задержали в Лубенском районе. В автомобиле супругов обнаружили наркотики и деньги. Кроме того, дома у подозреваемых нашли пластиковые бутылки с веществом, внешне похожим на опий ацетилированный, ангидрид уксусной кислоты, экстракт маковой соломки в жидком состоянии, семена мака и маковой соломы, деньги и посуду с остатками наркотического вещества.







Как выяснилось, женщина уже была осуждена за наркопреступления, а мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. На данный момент подозреваемых взяли под стражу.

"Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

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