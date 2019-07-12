В Полтавской области почти неделю ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Последний раз подростка видели 7 июля

Фото: ГУНП в Полтавской области.

В Кременчуге без вести пропала 15-летняя Анастасия Литвиненко. Девушку разыскивают уже почти неделю, сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Последний раз подростка видели 7 июля. До сих пор девушка на связь с родными так и не выходила.

Также правоохранители рассказали приметы пропавшей. Рост ребенка – 164 см, она худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами. На момент исчезновение девочка была одета в красную кофту, черные джинсы, черные кроссовки с розовыми вставками.

Напомним, не так давно в Одесской области после пяти дней поисков нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Подозреваемого в убийстве девочки уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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