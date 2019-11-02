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В Полтавской области после ДТП дотла сгорел патрульный автомобиль

2 ноября, 15:14

Авария произошла, когда грузовик выехал на встречную полосу

В Полтавской области после дорожно-транспортного происшествия дотла сгорел автомобиль патрульной полиции.

Инцидент произошел, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с машиной патрульных. В аварии двое копов были ранены, а водитель фуры обошелся без травм.

Напомним, ранее в Кропивницком водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора и врезался в служебный автомобиль полиции. В результате аварии были травмированы двое полицейских – их госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП грузовик Полтавская область полицейские

Источник: Сегодня

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