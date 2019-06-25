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В Полтавской области произошло ДТП с участием кандидата в депутаты

25 июня, 11:08

Водитель микроавтобуса сдавал назад и столкнулся с пешеходом

Полицейские в Запорожье помогли пострадавшему и задержали нападавшего
Полицейские в Запорожье помогли пострадавшему и задержали нападавшего. Фото: Нацполиция

В городе Лубны Полтавской области произошло ДТП. В результате пострадала кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко. Об этом сообщает издание "Полтавщина".

По информации источника, происшествие случилось сегодня, 25 июня, в полдень. Водитель микроавтобуса на тротуаре сдавал назад и наехал на кандидата в депутаты от партии "Слуга народа", председателя ОО "Объединение "Наше общее дело" Анастасию Ляшенко.

Об этом сообщила изданию сама пострадавшая. Медики констатировали травму головы и перелом костей таза, но от госпитализации кандидат отказалась.

Также известно, что представитель полиции области Юрий Сулаев сообщил, что по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК. Известно, что водитель после наезда не пытался бежать и остался на месте до приезда полиции. Продолжается следствие.

Напомним, ранее во Львовской области вечером 23 июня произошло дорожно-транспортное происшествие – на повороте возле села Кизя Бродовского района столкнулись ВАЗ и мопед. В результате дтп двое подростков погибли, еще пять человек получили ранения.

Кроме этого, утром в понедельник, 24 июня, на трассе М-06 "Киев-Чоп" (на 19-м километре) на развороте на Белогородку в направлении столицы столкнулись фуры. В полиции уточнили, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако сколько пострадало людей, пока что не сообщается. По данным сервиса Google maps, на трассе образовались километровые пробки.


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Источник:

Полтавщина

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