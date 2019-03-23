В Полтавской области пропали два рыбака
По данным ГСЧС, к поисковым работам привлекли дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части
Спасатели проводят поиски двух рыбаков, пропавших в акватории Кременчугского водохранилища. Об этом сегодня информирует пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Полтавской области.
Сообщение о пропаже двух человек возле села Орлик Кобелякского района поступило спасателям 22 марта в 23.20.
"Во время рыбалки на моторной лодке заблудились двое рыбаков", – рассказали в областном управлении ГСЧС.
Для проведения поисковых работ привлекли дежурное отделение 7-й Государственной пожарно-спасательной части.
Напомним, в феврале 2019 года в Кривом Роге Днепропетровской области водолазы спасли шестерых рыбаков, провалившихся под лед.
9 марта вблизи села Авдеевка Куликовского района Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. Один мужчина смог выбраться на берег.
13 марта 67-летний рыбак утонул на водоеме в селе Вязовое Дергачевского района Харьковской области. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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