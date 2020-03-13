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В Радомышле взяли под охрану семью женщины, умершей от коронавируса

13 марта, 16:35

Руслан Ровик

Под охраной полиции также находится больница, в которой находилась пациентка

В Радомышле Житомирской области семья женщины, которая умерла от коронавируса, находится под охраной полиции.

Об этом заявила заместитель главы Житомирской областной государственной администрации Наталья Остапченко на брифинге.

"Сейчас ее семья находится в самоизоляции, ее охраняют усиленно. Вообще в Радомышле полиция переведена на усиленный вариант несения службы, и семья охраняется патрульными, больница тоже охраняется", – сказала она.

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Напомним, что умершей женщине из Радомышля был 71 год, пенсионерку госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Врачи отметили, что пациентка слишком поздно обратилась за помощью и спасти ее не удалось, несмотря на усилия медиков.

Также мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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охрана коронавирус житомирская область

Источник: Сегодня

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