В Ровенской области 11-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья

По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок

фото: pixabay.

В Острожском районе Ровенской области 11-летний ребенок поранился из пневматического оружия. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в регионе.

"Сегодня, 22 июня, в полицию сообщили медики областной детской больницы, что к ним доставили с ранением стопы 11-летнего мальчика. Происшествие случилось около 20 часов 20 июня. По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок. Пуля отрикошетила и застряла в стопе", – говорится в сообщении.

Родители сразу обратились в местную больницу, но в полицию никто не сообщал. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.

"Работники ювенальной превенции ГУНП в Ровенской области уже пообщались с родителями мальчика. Выяснили, что семья благополучная, на профилактическом учете полиции никто из них не находился", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об изъятии оружия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ранее в селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском.

Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка, который впоследствии скончался.

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